Muğla’nın Köyceğiz ilçesi müftülüğünün düzenlediği yarışma ile aile büyükleri, torunlarına ve çocuklarına duygu ve düşüncelerini mektupla aktaracak.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi müftülüğünün düzenlediği yarışma ile aile büyükleri, torunlarına ve çocuklarına duygu ve düşüncelerini mektupla aktaracak.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü düzenlediği mektup yarışması ile dededen toruna farkındalık oluşturacak. İlçe Müftülüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Başkanlığımızca, Kur’an kurslarımızda ve camilerimizde eğitim almakta olan şimdinin ve geleceğin babaanne/anneanne ve dedelerin torunlarına ahlak ile ilgili duygu, düşünce ve bilgilerini bir mektupla aktarmalarını; bu sayede mektubu yazan büyüklerde ve mektubun yazıldığı yeni nesilde farkındalık oluşmasını sağlamak amacıyla; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında Kur’an kurslarında herhangi bir programda kaydı bulunan ve doğum tarihi 01.01.1977 ve önce olan vatandaşlarımıza yönelik, "Nineden/Dededen Toruna Mektup" yarışması düzenlenmiştir. Müftülüklerden alacağınız Katılım Formu ve Telif Formu ile birlikte kapalı zarf içerisinde 12 Aralık 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Mektubun Köyceğiz İlçe Müftülüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir" denildi.