Muğla’nın Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan okullarda başarının artması için ziyaretlerine devam ediyor.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, öğrenciler ile sınıflarında sohbet ederek 8. sınıf öğrencilerine akıllı telefon, tablet kullanımı ve gelecekteki kariyer hedefleri doğrultusunda tavsiyelerde bulunarak planlı çalışmanın önemine vurgu yaptı. Öğretmenlerden devam eden eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak, okul idarecileri ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.