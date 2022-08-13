Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çocuklar düzenlenen kurslarda model uçak yapmayı öğreniyorlar.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çocuklar düzenlenen kurslarda model uçak yapmayı öğreniyorlar.

Model uçak kursları Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi ve Köyceğiz Gençlik Merkezi işbirliği ile gerçekleşiyor. Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde devam eden Model Uçak Kurslarında çocuklar uçak yapıyor ve yaptıkları uçakları uçurma deneyimleri yaşıyor. Model Uçak Kursu Rehber Öğretmeni Bilge Kınalı, "Gençlerimizin her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını bedenen zihnen ve ruhen gelişmelerini sağlamak, sporcu ahlaki ile önce kendilerine, ailelerine, çevresine, vatana ve millete faydalı, maddi ve manevi yönden gelişmiş sağlıklı bir toplum oluşturmak, havacılığı sevdirmek ve özendirmek, kendi teknolojisini geliştiren, gözlerini uzaya dikmiş bir gençlik yetişmesi ve havacılık tutkusunu tüm gençliğe aşılamaya gayret ediyoruz. Kendi model uçağını yapmayı ve havacılığa merhaba demeyi, üretmeyi, sabırlı olmayı, yardımlaşma bilincini yaşamayı, paylaşımcı olmayı öğreten bu dal ile keyifli dakikalar yaşamalarını sağlamak önceliğimiz olmaktadır. Kurs sonunda uçaklarımıza hayallerimizi yükleyip uçuruyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde kurslarımız devam edecek" dedi.