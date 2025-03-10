Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Pınarköy Mahallesi’nden yaklaşık iki ay önce vefat eden Gazi Cemil Daşgın dualarla anıldı.

Pınarköy Merkez Camii yanındaki sosyal tesis alanında merhum gazi için iftar yemeği tertip edilip iftardan önce din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunup mevlidi şerif programı yapıldı. Gazinin iftar programı Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’ün yaptığı dua ve topluca iftarın açılmasıyla sona erdi. İftar programına Kaymakam Mustafa Maslak, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, ilçe protokolü, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileriyle yaklaşık 2 bin 500 vatandaş katıldı.