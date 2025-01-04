Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu (MEBİ) programının eğitim sürecine sunduğu katkılar anlatıldı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve Şube Müdürü Hatice Karaca, Naip Hüseyin Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan MEBİ’nin öğrencilere ders tekrarları yapma, konuları pekiştirme ve ihtiyaç duydukları içeriklere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı sunduğunu vurguladı. Ayrıca, MEBİ’nin bireysel öğrenme süreçlerine sağladığı katkılar üzerinde durarak, yazılı sınavlara hazırlık noktasında kullanılması gerektiğini, özellikle 12. sınıf öğrencilerine platformdan aktif bir şekilde faydalanmalarını tavsiye etti. Okul idaresi ve öğretmenlerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları yönetmeliği, Öğretmenlik Meslek Kanunu, Bakanlığın uyguladığı projeler, devam eden eğitim öğretim süreçleri ve uygulanan faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu.