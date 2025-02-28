Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı Toparlar Merkez Camii’nde Diyanet İşleri Başkanlığının, "Camilerde Kur’an Öğretimi Programı" kapsamında İmam-Hatip Murat Yaşar yedi senedir aralıksız vatandaşlara Kur’an-ı Kerimi öğretiyor.

Yaklaşık dört ay boyunca haftanın üç günü yatsı namazlarından sonra camide devam eden kursun sona ermesi nedeniyle yatsı namazının cemaatle kılınmasından sonra belge takdimi töreni düzenlendi. Programda İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; kursiyerlerin Kur’an-ı Kerim okuyuşlarını tek tek dinledi.

Belge töreninde konuşan Müftü Karagöz; "Dünya-ahiret mutluluk kaynağımız olan yüce kitabımızın okuyuşunu öğrenmek için yaklaşık 4 ay boyunca emek verdiniz, bugün ise Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmenizin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum, sizlere Kur’an öğretmek için çaba ve gayret sarf eden İmam-Hatibimiz Murat Yaşar hocamızı da gönülden kutluyorum. Yüce Kitabımızı sadece okumakla yetinmeyelim okuduğumuz yerlerin anlamlarını da meallerden öğrenelim diye bugün belge töreninde sizlere Diyanet İşleri Başkanlığımızın mealli Kur’an-ı Kerimini her birinize ayrı ayrı hediye ediyorum. Rabbim dünya-ahiret Kur’an’ı bizlere enis eylesin. İki cihanda bizleri ve tüm inananları aziz eylesin" dedi.

Konuşmaların akabinde Müftü Karagöz, kursu veren İmam-Hatip Murat Yaşar ile birlikte kursiyerlere katılım belgelerini ve hediyelerini tek tek takdim etti.