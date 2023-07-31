Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Kur’an kurslarında dini bilgilerin yanında seminerler de veriliyor.

“Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dinî Bilginin Önemi" konulu seminer ve sunumların yapılmasından sonra; Köyceğiz İlçe Müftülüğü 2023 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere; Mahremiyet Bilinci, Çevre Ahlakı, Teknoloji Bağımlılığı ve Tütün Bağımlılığı konularında seminerler düzenliyor. Seminerler Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Özdil, İlçe Vaizleri Rauf Evleksiz, Belkıs Ulusan ve Cami görevlileri tarafından veriliyor. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; “Yaz Kur’an kursları, herkesin kolaylıkla ulaşabildiği ve doğru dini bilginin doğru bir yöntemle nesillere aktarıldığı kıymetli mekânlardır. Kursların kapanacağı 11 Ağustos 2023 tarihine kadar seminerlerimiz devam edecektir. Yavrularımızın din, ahlak ve irfan eğitimini almalarının yanında onlara farklı konularda seminerlerimiz oluyor, futbol turnuvaları, bilgi yarışmaları gibi sosyal etkinliklerimiz, değişik faaliyetlerimiz ile dimağlarında ve ruh dünyalarında unutulmaz güzellikte Yaz Kur’an Kursu hatıraları ile ayrılmalarını sağlamaya gayret ediyoruz.” dedi.