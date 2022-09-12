Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı Kur’an Kurslarına kayıt işlemleri bugün başladı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı Kur’an Kurslarına kayıt işlemleri bugün başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an Kurslarına kayıtlar 12 Eylül-26 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an Kursları 19 Eylül 2022’ de açılacak.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; “Kur’an kalplere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Onu tekrar tekrar okumaya ihtiyacımız vardır. Gıdanın tekrarı kuvveti artırdığı gibi Kur’an-ı Kerim’i tekrar okumak da manevi gıdamızın kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen tüm kardeşlerimizi bekliyoruz” dedi.