Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kızılay İzmir Afet Müdahale Merkezi tarafından, gönüllülere afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma eğitimi verildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kızılay İzmir Afet Müdahale Merkezi tarafından, gönüllülere afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma eğitimi verildi.

Kızılay İzmir Afet Müdahale Merkezi personeli Efe Keleş tarafından verilen eğitim Köyceğiz Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleşti. Eğitimin sabahki oturumunda Deprem ve Korunma Bilinci, Çök Kapan Tutun hareketi, Sel ve Korunma Bilinci, Orman Yangını ve Korunma Bilinci vb. konular anlatıldı. Oturumun ikinci bölümü öğleden sonra Köyceğiz Gençlik Merkezinde devam etti. Öğleden sonra verilen eğitimlerde gönüllülere afet malzemeleri tanıtıldıktan sonra Gençlik Merkezi bahçesinde uygulamalı olarak çadır kurulumu eğitimi verildi. Katılımcılara sınav yapıldı. Başarılı olanlara belge gönderileceği bildirildi.