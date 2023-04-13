Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Okur Gezer Yazar Projesi çerçevesinde düzenlenen kitap okuma yarışması sona erdi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Okur Gezer Yazar Projesi çerçevesinde "Okunan Kitaplardan Bilgi Yarışması Yapma" etkinliği nedeniyle Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde eğitim gören 10. sınıflara yönelik yarışma yapıldı. Köyceğiz e-sınav merkezinde 10 Nisan 2023 tarih ve saat 10.00 da diğer ilçelerle aynı anda başlayan sınava, 4 okuldan 14 öğrenci katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonca; yarışmada, çeşitli eserlerden çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular soruldu. Yarışmanın sonunda, ilçe genelinde dereceye girerek 1. olan Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ahmet Soydan oldu. Ahmet Soydan, Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenecek final turuna katılmaya hak kazandı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, öğrencileri yarışmaya hazırlayan okul koordinatörü öğretmenler başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, birinci olan öğrenciyi ayrıca tebrik etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, "Öğrencilerimiz, kitapları özenle okuyarak yarışmaya hazırlandılar. Okur Gezer Yazar Projesi, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmayı ve edebi eserlere ilgi duymalarını sağlamayı hedefliyor. Kitap okumanın tadını bilenler bilir ki, okumak deniz suyu içmek gibidir. İçtikçe susarsınız, susadıkça içersiniz" diyerek okumanın önemine vurgu yaptı.