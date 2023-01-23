Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde dekoratif el sanatları ustası Sadiye Saka, keçe sanatını yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde dekoratif el sanatları ustası Sadiye Saka, keçe sanatını yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Keçe sanatını Köyceğiz’de tanıtmak ve yaşatmak isteyen Sadiye Saka tarihi Aromatik Bitkiler Evi’nde atölye çalışmalarına başladı. Atölye çalışmalarına ilk olarak keçe gelincik ile başlayan Saka, ikinci olarak keçe sabun eğitimi ve ardından çanta yapılması çalışması ile devam etti. Bundan sonra da atölye çalışmalarının devam edeceğini belirten Saka; “Geleneksel keçe sanatı eğitmeniyim. Keçe üretimi uzun süren ve çok emek isteyen bir sanattır. Keçecilik Türklerin en eski sanatlarından biridir. Zamanla unutulmuş bir sanattır. Ama son yıllarda Keçe sanatı keçe ustalarımız ve benim gibi eğitmenler tarafından tekrar yaşatılmaya başlandı. Muğla’da Kültür Bakanlığı onaylı keçe sanatı eğitimleri verdim. Bu yıl Köyceğiz’deyim. Keçe sanatını Köyceğiz’de tanıtmak ve yaşatmak istiyorum. Köyceğiz Aromatik bitkiler evi de tarihi bir ev böyle bir atmosferde çalışmak beni mutlu ediyor. Öğrenirken heyecanlanan bitince çok mutlu olan kadınlarımız beni de çok mutlu ediyor. O zaman iyi ki keçe eğitmeniyim diyorum. Bize bu imkanı sunan Köyceğiz Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.