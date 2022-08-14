Sıkışmanın yaşanmadığı kazada iki kişi hafif yaralanırken, yaralanan iki kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

KOSKEM ile 1446 kişi hayata tutundu

KOSKEM ile 1446 kişi hayata tutundu

Köyceğiz-Ortaca karayolu Ağla yol ayrımı mevkiinde aynı istikamette seyreden minibüse arkadan çarpan araçta bulunan iki kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipler sevk edildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

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