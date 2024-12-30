Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde karla kaplanan yollar ekipler tarafından açıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar altında kalan yollara ekipler müdahalede gecikmedi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kar yağışının etkili olduğu mahalle yollarındaki çalışmalara destek sağladı. Köyceğiz Otmanlar Mahallesi Erikli Mevkii’nde karlı yollar Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından açıldı. Vatandaşlar yolların açılmasını sağlayan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.