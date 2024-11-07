Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik kariyer planlamasında denizcilik konferansları devam ediyor.

Köyceğiz’de eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden ortaokullarda Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri tarafından denizcilik mesleği tanıtılıyor. Program çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulunda “Geleceğin Denizcileri” konulu konferans gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ın da katıldığı konferansta, öğrencilere denizlerin temiz tutulmasının önemi, kariyer planlamasında denizcilik ile ilgili bölümlerinde tercih edilebileceği yönünde bilgilendirme yapıldı.