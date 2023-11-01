Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.
Kanser farkındalığını arttırmak amacıyla Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleşen seminerde öğretmenler bilgilendirildi. Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen seminerde kanser taramaları hakkında bilgiler verilerek erken teşhisin önemi vurgulandı. Öğretmenler son yıllarda kanser vakalarının artması nedeniyle kanser farkındalığını artırmak için düzenlenen seminerden dolayı, emeği geçenlere teşekkür ettiler.