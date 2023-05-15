Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik Haftası çerçevesinde kano ve bisiklet turu etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 15-21 Mayıs tarihlerinde Gençlik Haftası programları düzenlenecek. İlk gün çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, 2. gün düzenlenecek bisiklet turu, kano etkinliği ve açık hava sineması etkinlikleri ile sürecek. 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 10.00’da Kano etkinliği Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yine aynı gün saat 10.00’da Kaymakamlık önünden başlayıp Atatürk Kordonu boyunca devam edecek bisiklet turu etkinliği yapılacak. Saat 20.00’da Köyceğiz Gençlik Merkezi önünde Açık Hava Sineması gösterimi sunulacak. Kutlamalar 21 Mayıs’a kadar devam edecek.