Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi işbirliği ile Yunus Emre Ortaokulu’nda gerçekleştirilen Kan Bağışı kampanyası kapsamında; 2 kişinin kan bağışlamasını sağlayan öğrencilere “Geleceğin Kan Bağışçısı” madalyaları takdim edildi.

Kan Bağışı Kampanyasının yapılması nedeniyle Marmaris Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünün hazırladığı belge, Utku Bora tarafından Yunus Emre Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Türkmen’e verildi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kan bağışında bulunan tüm destekçilere, kan bağışçılarının bulunmasını sağlayan öğrencilerimize ve kan bağışı kampanyasının yapılmasında emeği geçen Kızılay Kulübü danışman öğretmenlerimiz, Emel Emre, Hediye Önder ve Sadık Uslu’ya çok teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.