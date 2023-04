Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle özel programlar düzenlendi.

Kadir Gecesi münasebetiyle Köyceğiz’de bayanlara yönelik bugün Merkez Hacılar Yunus Emre Camii’nde yine tüm camilerde olduğu gibi Merkez Hacı Bey Camii’nde akşam namazından sonra Kadir Gecesi özel programları yapılacak. Düzenlenen programlarda Ramazan ayı boyunca okunan mukabelelerin duası, mevlidi şerif, sohbet ve dua yapılacak. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tüm vatandaşları camilerdeki programlara ve Kadir Gecesini ihya etmeye davet etti.

Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz Kadir Gecesi ile ilgili yaptığı açıklamada; “Kadir Gecesi Kur’an-ı Kerîm’in inmeye başladığı bir gece olması hasebiyle Kur’an okumalı ve anlamı üzerinde düşünmeliyiz, namaz kılmalıyız, dua etmeliyiz, günahlardan tevbe ve istiğfar etmeliyiz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in Kadir Gecesi’nde yapmak üzere Hz Aişe annemize dolayısıyla bizlere öğrettiği şu duayı çokça yapmalıyız bu gece. "Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l afve fa’fü anni: Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle." Kendimiz için dua ederken, milletimizin birlik ve kardeşliği, ülkemizin bütünlüğü için de dua etmeliyiz. Son yıllarda üst üste yaşadığımız sıkıntılar hepimizi ve bütün insanlığı bir kez daha can evinden vurdu. Hastalıktan, depremden, sellerden, yangılardan hayatını kaybeden kardeşlerimize ve bütün ölmüşlerimize Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Hastanelerde olan kardeşlerimize acil şifalar versin. Her ne türlü derdi olan varsa bu gece hürmetine Kadir gecesi hürmetine Rabbim derman ihsan eylesin. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil!” şuuruyla hayatımızı sürdürme dua ve niyazıyla bütün Köyceğizli kardeşlerimizin ve misafirlerimizin Kadir Gecelerini tebrik eder, Kadir Gecesi’nin ve yaklaşan Ramazan Bayramının Ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim” dedi.