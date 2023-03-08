Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dayanışma zinciri oluşturularak yürüyüş gerçekleştirildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dayanışma zinciri oluşturularak yürüyüş gerçekleştirildi.

Köyceğiz Döner Kavşakta bir araya gelen kadınlar Dünya büstünün çevresini el ele tutuşarak dolaştı. Daha sonra kadınlar kavşaktan Cumhuriyet Meydanı’na kadar şarkılar söyleyerek yürüdü. Kadınlar depremzedelerin acılarını paylaşmak amacıyla siyah giyinerek yürüyüşe katıldı. Cumhuriyet Meydanı’na gelen kadınlar ilk olarak saygı duruşunda bulundu.

Basın açıklamasında, bu yıl kadınlar gününü deprem bölgesindeki kadınlara ve kayıplara adadıklarını ve onların acısını ve yasını paylaştıklarını ifade edilerek,yürüyüşüne katılanlara teşekkür edildi. Yürüyüş sonrası depremzedeler için büyük ihtiyaç olan ped ve ıslak mendil desteğine katkı sunulurken, oynanan küçük bir skeçten sonra kadınlar günü etkinliği sona erdi.