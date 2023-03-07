Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı etkinlikler düzenlenecek.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı etkinlikler düzenlenecek.

Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi’nde gün boyu kurulacak dayanışma masasında afet bölgesinden gelen kadınlarla sohbet gerçekleştirilecek. Emek panosu oluşturulacak. Günün anısı olarak herkes yanında kendini ve emeğini sembolize eden bir nesneyi panoya asacak. Pano günün hatırası olarak konakta saklanacak. Saat 13.00’da Punch Atölyesi kurulacak. Ücretsiz punch atölyesinde günün anlamına yönelik broş yapılacak. Ayrıca tüm gün İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği İktisadi İşletmesi’nin Kilisli kadınlara ait el emeği ürünler, afetzede kadınlara destek için satışta olacak.