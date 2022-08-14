Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2 yıl önce toprakla buluşturulan ejder meyveleri olgunlaşırken, ilk ürünler düzenlenen törenle hasat edildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2 yıl önce toprakla buluşturulan ejder meyveleri olgunlaşırken, ilk ürünler düzenlenen törenle hasat edildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla ilk defa ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya üretimi gerçekleştirildi. Köyceğiz Beyobası Mahallesi’nde ikamet eden kadın çiftçilerden Suzan Tilki, 2020 yılında 2 bin 100 metrekarelik sera oluşturarak ejder meyvesi fidelerini toprakla buluşturdu. 3 yıldır fidelere gözü gibi bakan Suzan Tilki’nin meyveleri hasat aşamasına ulaştı. Üretilen ejder meyvelerinin ilk hasadı nedeniyle tören düzenlendi. Köyceğiz’de üretimi ilk kez yapılan ejder meyvesinin ilk hasadı Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan tarafından gerçekleştirildi.