Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde, Beyobası Anaokulu tarafından göl kenarında festival alanında defile sunumu yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ve Beyobası Anaokulu işbirliğiyle, öğrenci velilerinin tasarladığı ileri dönüşüm ürünleriyle bir defile gerçekleşti. Ayrıca Köyceğiz Atatürk Kordonu’nda kortej yürüyüşü ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte doğanın korunması, tüm canlıların yaşamının hakkı ve çevre bilincinin arttırılması konularına dikkat çekildi. Köyceğiz Festival Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Protokolü, Köyceğiz halkı, veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.