Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde üreticilere yönelik ilaçlama belgesi eğitimi gerçekleştirilecek.

Köyceğiz Orman ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından üreticiler 10 Şubat Pazartesi saat 10.00’da Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek ilaçlama belgesi eğitimine davet edildi. Köyceğiz Orman ve Tarım İlçe Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, "Değerli üreticilerimiz 10 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda ilaçlama belgesi eğitimi yapılacaktır. Daha önce alınan belgeler geçerlidir. Belgesi olmayan üreticilerimizin eğitime 1 fotoğraf ile katılması ilan olunur" ifadeleri kullanıldı.