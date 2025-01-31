Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem Okul ve Kurum Müdürleri toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan Başkanlığında, Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda; Eğitimde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde devam eden eğitim öğretim faaliyetleri, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Uygulanan Bakanlık Projeleri ile Yerel Projeler, Okul ve Öğrenci Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler, Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi ve akademik başarının artırılmasına yönelik uygulanacak yöntemler ve okulların ikinci döneme hazırlık durumları gibi konular ele alındı. Toplantıya katılan okul/Kurum müdürlerine teşekkür edilerek ikinci dönemin hayırlı ve başarılı olması dileğiyle toplantı sona erdi. İkinci dönem yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıya Şube Müdürü Dr. Avni Aytekin ve okul/kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: iha