Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrencilere yönelik düzenlenen iftar yemeğinde diş kirası geleneği yaşatıldı.

Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesi ile Köyceğiz İlçe Müftülüğü Kur’an Kursu Öğreticileri, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu üyelerinin lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "İyilik Sofrası” kapalı pazar yerinde yapıldı. İftarın öğrencilerle birlikte açılmasından sonra dua edildi. Yapılan konuşmalardan sonra konuklara diş kirası verilerek, Diyanet İşleri Başkanlığının mealli Kur’an-ı Kerim’i hediye edildi.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz programda yaptığı konuşmada, ”Geleneksel hale getirdiğimiz öğrencilere yönelik diş kirası iftarımıza teşriflerinden dolayı başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere tüm misafirlerimize ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Diş kirasının yanında ayrıca Kur’an ayı Ramazan’da öğrencilerimize ömür boyu yanlarından ayırmamaları ve başucu kitabı haline getirmeleri arzusuyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın mealli Kur’an-ı Kerim’ini de hediye ediyoruz. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bahtları, geleceklerinin açık olmasını temenni ediyor, tüm misafirlerimize İyilik Soframızı şereflendirdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın konuşmalarının ardından öğrenciler, diş kiralarını ve hediyelerini protokolün elinden aldı. Hediyelerin takdiminden sonra program sona erdi.