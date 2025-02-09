Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Müftülüğün organizesiyle getirilen ‘Hep 33 Yaşında’ filmi izleyicilerle buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kolektif bir hafızayla hayata geçirilmiş en büyük kültür hareketlerinden birisi olan TDV İslam Ansiklopedisinin 33 yıla yayılan çarpıcı hikâyesini konu alan "Hep 33 Yaşında" belgesel filmi Köyceğiz Müftülüğü’nün organizesinde ilçeye getirilerek gösterime sunuldu.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü’nden yapılan açıklamada; "Türkiye’mizde, telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopedimiz olan İslam Ansiklopedimiz artık sadece İslam Coğrafyasına değil tüm dünyaya kaynak eser olacaktır. İlim adamları, araştırmacılar ve herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak isteyenler evvela, batı mantığıyla ortaya çıkarılan oryantalistlerin eserlerine değil bizim ülkemizin eseri olan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedimize müracaat edip sahih bilgiye ulaşacaklardır" denildi.

Filmin bitiminde İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; ilk günden itibaren yoğun ilgi gören belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere, filmin Köyceğiz’de izlenmesi için çalışmada bulunan Müftülük Çalışanlarına, Din Hizmetleri Uzmanına davete icabet ederek filmi izleyen personele ve diğer katılımcılara teşekkür etti. Film, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Millî Eğitim Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Merdan Tufan, Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, Müftülük Personeli, eşleriyle birlikte Din görevlileri, Kur’an Kursu Öğreticileri ve halkın katılımı ile yaklaşık 150 kişiyle iki ayrı salonda izlendi.