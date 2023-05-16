Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ‘Hemşireler Haftası’ ile ilgili bir dizi kutlama etkinlikleri düzenlendi.

İlk kutlama Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde pasta kesme töreni ile başladı. Daha sonra 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası münasebetiyle Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde 25. hizmet yılını dolduran çalışanlara özverili çalışmaları çerçevesinde Başhekim Dr. Abdurrahman Kül tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Köyceğiz Kulak Mesire Alanı Belediye Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı da hastane personeli bir araya gelirken, kahvaltıya İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim de katılım sağladı. Kahvaltıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim ve Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül konuşma yaparak ‘Hemşireler Haftası’nı kutladı.