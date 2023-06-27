Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ve kolluk kuvvetleriyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi çerçevesinde yol denetimleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Amacımız, bayram süresince hayvanların sağlığını ve refahını en üst düzeyde korumak ve vatandaşlarımızın sağlıklı kurban ibadetini gerçekleştirmesine destek olmaktır. Güvenli ve hijyenik bir bayram geçirmeniz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaş olarak sizlerin de bu süreçte hijyen kurallarına dikkat etmenizi, yetkililerin talimatlarına uymanızı rica ediyoruz. Daha fazla bilgi almak veya şüpheli durumları bildirmek için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sağlıklı ve mutlu bir bayram dileriz!” ifadeleri kullanıldı.