Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Muğla İl Temsilciliği ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen, “Mavi Yeşil Satranç Ligi” satranç turnuvası sona erdi.

Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde düzenlenen 32 sporcunun katıldığı Satranç Turnuvasında sporcular hamlelerini doğa için yaptı. "Hamleni Doğa İçin Yap!" sloganı ile düzenlenen satranç turnuvaları, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı, 14 yaş ve altı olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği ve başhakem TSF Köyceğiz İlçe Temsilcisi Atilla Güler ve hakem İrfan Doğan, Sedat Aksoy’un görev aldığı turnuva iki gün sürdü. 6 tur sonunda kategorilerinde ilk 3 derece elde eden sporculara derece madalyaları ve katılım belgeleri Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Atilla Güler, Sedat Aksoy ve İrfan Doğan tarafından verildi. Turnuva sonunda ilçe birincileri il finaline katılma hakkı kazandı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amacıyla yürütülen “Muğla Mavi Yeşil Okullar” projesi çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvasının il finali 9-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.