Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme planlama toplantısı yapıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme planlama toplantısı yapıldı.

Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim vizyonuyla hareket eden Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hayat Boyu Öğrenme Toplantısında, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şinasi Çövüt tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılında planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılarak kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

İlçe Müftülüğü olarak en çok destek veren kurumlar arasında bulunduklarını ifade eden Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ’Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz’ hadisi şerifi gereği paydaş kurum olan Köyceğiz Müftülüğü’nün Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerine her daim desteği sürecektir” dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Hayat Boyu Öğrenme Planlama Toplantısı’na, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, kurum müdürleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.