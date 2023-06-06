Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle göl temizliği etkinliği yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Köyceğiz Atatürk Kordonu’ndaki otel önünden başlayarak, gönüllü tüplü ve tüpsüz dalgıçlar, Köyceğiz Gençlik Merkezi, Dekamer, Köyceğiz Akademi Spor Kulübü, Köyceğiz tekneleri, Köyceğiz Doğayı Koruma Derneği üyeleri ile birlikte “Su Altı Göl Temizliği” göl kıyı kenar çöp toplama etkinliği yapıldı. Yapılan etkinlikte, çevre temizliği duyarlılığını arttırmaya yönelik mesajlar da verildi. Köyceğiz Çevre ve Doğayı Koruma Derneği Sualtı Göl Temizliği etkinliğine; Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Fatih Göktürk, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten ve İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz katılarak daha temiz bir Köyceğiz için bir araya geldiler.