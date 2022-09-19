Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar Köyceğiz Hükümet Konağı tören alanında çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk sunumundan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başlayan törende başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden kahraman gaziler rahmetle anıldı. Hayatta olan gaziler ve ailelerine sağlıklı ve huzur dolu bir ömür temenni edildi.

Törene Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Sefa Kırcılı, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları ile gaziler katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından gaziler, düzenlenen kahvaltı etkinliği ile bir araya geldi.