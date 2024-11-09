Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tüm ülkede de gerçekleşecek olan geleceğe nefes için fidan dikimi etkinliği yapılacak.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl ’Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes’ sloganıyla fidanlar dikilecek. Köyceğiz’de ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde düzenlenecek olan fidan dikim etkinliği, Yeşilköy Mahallesi İnişdibi Mevkii’nde gerçekleşecek. Köyceğiz’de düzenlenecek fidan dikim törenlerine protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılacak. Tüm ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek etkinlikler, sabah 10.30’da başlayacak ve saat 11.11’de katılımcıların ilk fidanları dikmesiyle devam edecek.

Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından doğaya katkı sunmak isteyenler fidan dikim alanına davet edildi.