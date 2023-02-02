Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2022 yılında evlenme ve doğum oranlarının arttı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2022 yılında evlenme ve doğum oranlarının arttı.

Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürü Ali İlik İlçede evlenme ve doğum oranlarının arttığını dile getirdi. Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürü Ali İlik’in 2022 yılındaki işlemler hakkında verdiği bilgiye göre; 2021 yılında 277 doğum olurken, 2022 yılında bu rakam 341’e çıktı. 2021 yılında 282 evlenme olurken, 2022 yılında 339 olarak gerçekleşti. Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürlüğü 38 bin 425 kişinin yaşadığı ilçede 2022 yılında 80 bini aşkın işlem gerçekleştirdi. Marmaris, Ula gibi yakın komşu ilçelerden vatandaşların nüfus, ehliyet, pasaport gibi işlemlerinde Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü tercih ettikleri görüldü.

Köyceğiz Nüfus Müdürlüğü’nde hayata geçirilen konsept nüfus müdürlüğü projesiyle fiziki ve teknik kapasite arttırılarak, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu vatandaş odaklı hizmet öne çıktı. Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürü Ali İlk, “2022 yılının son dört ayında memurlarımız iş yoğunluğundan nefes alamadı. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile memnuniyeti ön planda tutan mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.