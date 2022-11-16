Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan ’Eğitimde İyi Örnekler; Strateji Geliştirme Birimi’ personelleri, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan ’Eğitimde İyi Örnekler; Strateji Geliştirme Birimi’ personelleri, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Eğitimde İyi Örnekler; Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü Hatice Karaca, İlçe Koordinatörü Sedat Aksoy, İlçe Tasnif Kurulu Üyeleri Nefise Tercan İşoğlu ve Bahadır Yalçın’ı makamında kabul ederek İlçe ekibini tebrik edip belgelerini takdim etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, "Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan; insan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, yenilikçi uygulamalara imkan sağlanması hedeflerine hizmet eden ürünler ortaya koyan ve yarışmaya katılan, dereceye girsin girmesin, Köyceğiz’deki tüm okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri yürekten kutluyorum. Eğitimde iyi örnekler, bu vizyona sahip eğitimcilerimizle ortaya çıkacaktır. ’Satın Alma, Kendin Yap!’ adlı projeleri ile Muğla genelinde 3’üncü olan Köyceğiz Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Sandıkçıoğlu’nu ve öğretmenimiz Osman Soy’u ayrıca tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.