Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde devam eden eğitim öğretim faaliyetlerinin yerinde incelenmesi sürüyor.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, ilçede birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan Büyükkaraağaç İlkokulu ve anasınıfını ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan minik öğrencilerin ve birleştirilmiş sınıf öğrencilerinin derslerine eşlik etti. Devam eden eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğretmenlerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerine sohbet ederek istişarelerde bulundu. Karahan, öğretmenlere teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.