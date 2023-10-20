Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi, Geleneksel El Sanatları Islak Keçe sanatçısı Sadiye Saka, Ecoprint (Doğal Baskı) Sanatı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Sadiye Saka’nın Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi’nde düzenlediği Ecoprint sanatı tanıtım atölye çalışmasına yoğun ilgi gösterildi. Sadiye Saka yaptığı sunumda Ecoprint’in doğa dostu bir baskı şekli olduğunu belirterek, “Kumaşlara, ipeklere, masa örtülerine, kıyafetlere uygulayabileceğimiz bir doğal baskı tekniğidir. Ecoprint çalışmasında yaptığımız her ürün tek olmuş olur. Parmak izi gibi yapraklarda birbirine benzemez. Köyceğiz bu sanat için harika bir doğaya sahip. Okaliptüs, sığla, hayıt gibi ağaçların yere dökülmüş yapraklarını topluyorum. Baskı tekniği ile bunları sanata dönüştürüyorum. Kullandığım tüm bitkiler ve karışımlar doğaya tekrar geri dönüyor. Ecoprinti doğa dostu bir sanat olarak görüyorum.” dedi. Saka sunumunun ardından baskı tekniği ile ilgili uygulamaları gösterdi.