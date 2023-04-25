Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Muğla İl Temsilciliği ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen, “Mavi Yeşil Satranç Ligi” satranç turnuvası İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ın açılış hamlesi ile birlikte başladı.

Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde düzenlenen 32 sporcunun katıldığı Satranç Turnuvasında sporcular hamlelerini doğa için yapıyorlar. "Hamleni Doğa İçin Yap!" sloganı ile düzenlenen satranç turnuvaları, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı, 14 yaş ve altı olmak üzere 4 kategoride gerçekleştiriliyor. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği ve başhakem TSF Köyceğiz İlçe Temsilcisi Atilla Güler ve hakem İrfan Doğan, Sedat Aksoy’un görev aldığı, iki gün sürecek olan turnuva 4 Kategoride 32 sporcu ile devam ediyor. 6 tur sonunda kategorilerinde ilk 3 derece elde eden sporculara derece madalyaları verilecek. Turnuva sonunda ilçede başarılı olan satranççılar il finaline katılma hakkı kazanacak.