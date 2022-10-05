Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Belediye ve Müftülük tarafından, 2022 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ve 01-07 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Köyceğiz Kulak Mesire Alanı Belediye Tesislerinde ilçe protokolüne, Cami İmamlarına ve Kur’an Kursu görevlilerine kahvaltı programı düzenlendi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Belediye ve Müftülük tarafından, 2022 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ve 01-07 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Köyceğiz Kulak Mesire Alanı Belediye Tesislerinde ilçe protokolüne, Cami İmamlarına ve Kur’an Kursu görevlilerine kahvaltı programı düzenlendi.

Programda din görevlisi İmam Hatip Ramazan Okşan tarafından okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi. "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" açılış programında Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın teması olan "Peygamberimiz, Cami ve İrşad" konusu hakkında katılımcılara bilgilendirme konuşması yaptı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak yaptığı konuşmada fedakarca görevlerini sürdüren din görevlilerine teşekkür etti. Programın hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Plaket takdimi yapıldı. Ardından Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünden Ramazan Dovan ve Emel Üvez bağımlılık sunumu gerçekleştirdi. Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen kahvaltı programına, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yerlikaya, Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Yazı İşleri Müdürü Fatih Göktürk, Cami İmamları, eşleri ve Kur’an Kursu Hocaları katıldı. Program duaların okunması ve toplu resim çekinilmesinin ardından sona erdi.