Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde cumhuriyetin 100. yıldönümü kutlama etkinlikleri Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başladı.

Çelenk sunma töreni Hükümet Konağı önündeki Atatürk heykelinde gerçekleştirildi. Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağın göndere çekilmesiyle tören sona erdi. Çelenk sunma törenine; Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Garnizon Komutanı Per. Atgm. Semih Kocabaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.