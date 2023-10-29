Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı kutlama haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşü ilçe halkının yoğun katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Muğla genelinde olduğu gibi Köyceğiz’de de gün boyu devam eden 100. yıl kutlamaları, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile taçlandı. Fener Alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü başlamadan havai fişek gösterisi yapıldı. Köyceğiz Hükümet Konağı önünde başlayan fener alayı yürüyüşüne katılan vatandaşlar, öğrencilerden oluşan bando eşliğinde Türk bayrakları ve meşalelerle korteje eşlik ettiler. Yürüyüş Atatürk Bulvarı boyunca Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Yürüyüş güzergahı boyunca çok sayıda vatandaş da evlerinin balkonlarından ve yol kenarlarından bayraklarla ve meşalelerle etkinliğe renk kattı. Fener alayı Cumhuriyet Meydanı’na geldiğinde bandonun müziğine eşlik edildi. Ardından Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibinin gösterisi izlendi. Köyceğiz’de bir haftadır dolu dolu kutlanan Cumhuriyet’in 100. yılı, son olarak gerçekleşen fener alayı ile taçlandı. Fener alayı yürüyüşüne Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak’ın yanı sıra Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve Köyceğiz halkı katıldı.