Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle kaymakamlık koordinasyonunda hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri ’Cumhuriyet ve Atatürk’ konulu panelle devam etti.

Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle düzenlenen ’Cumhuriyet ve Atatürk’ konulu panel, Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panelde Murat Yorulmaz’ın Moderatörlüğünde, Tarih Öğretmenleri Aydın Dirim, Baki Deniz, Mehmet Eren Sayın, bu yıl 29 Ekim’de 100. yılını kutlayacağımız cumhuriyet kavramını uzmanlık alanları çerçevesinde farklı açılardan sundukları tebliğler ile ele aldılar. Panelin kapanış konuşmasında Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan katılımcılara ve panel konuşmacılarına teşekkür etti.