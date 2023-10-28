Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Köyceğiz Gençlik Merkezi tarafından okullararası bilgi yarışması düzenlendi.

Bilgi Yarışması Köyceğiz Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleştirildi. Öğrenciler bilgi yarışmasında dereceye girebilmek için ter döktüler. Yarışmada Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Anadolu Lisesi 2., Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. oldu. Dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları törenle takdim edildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bilgi yarışmasına katılan tüm öğrencileri tebrik etti.