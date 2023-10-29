Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen uçurtma şenliği Köyceğiz Mehmet Özkaya Stadı’nda gerçekleştirildi. Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından temin edilen uçurtmalar vatandaşlara dağıtıldı. Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle dağıtılan 100 uçurtma, gökyüzünde salındı. Gökyüzünde kelebekler gibi uçan uçurtmalar renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar da uçurtma şenliğinde gönüllerince eğlendi.