Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Cuma geceleri ailece camide buluşma programları devam ediyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Cuma geceleri ailece camide buluşma programları devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz" projesi çerçevesinde Köyceğiz Beyobası Merkez Camiinde, Toparlar Arıkbaşı Camiinde ve Merkez Çayiçi Fatih Camii’nde Cuma gecesi buluşmaları gerçekleştirildi. İlçe Vaizi Rauf Evleksiz, Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Özdil, Cami İmam-Hatipleri Sunay Keskin, Ercan Pakur, Murat Diler, Osman Yılmaz ve Günay Keskin’in düzenlediği Cuma gecesi buluşmaları Yasin-i Şerif tilavetiyle başlayıp, sohbet, tevbe-istiğfar, dua ve yatsı namazının cemaatle kılınmasıyla sona erdi. İlçe müftüsü, ilçe vaizleri ve din hizmetleri uzmanının her hafta değişik bir camide iştirak ettikleri Cuma gecesi buluşmalarının devam ettiği belirtildi. Müftülük yetkilileri, halkı Cuma gecesi ailece camide buluşma programına davet etti.