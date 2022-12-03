3-4 Aralık 2022 tarihlerinde Köyceğiz Atatürk Kordonu Festival Alanı’nda 14.00-16.00-18.00 seanslarıyla mini sirk gösterisi gerçekleştirilecek. Ayrıca yağmurların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle doğal lezzetlerin, organik ürünlerin ve yöresel tatların bulunduğu Gastronomi etkinliği Köyceğiz Atatürk Kordonu Festival Alanında vatandaşların beğenisine açıldı. Köyceğizliler 07 Aralık 2022 tarihine kadar sergileri ziyaret edip alışveriş edebilecek.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çocuklar için mini sirk gösterisi sunulacak.

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