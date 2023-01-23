Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen ‘Bu tatilde çocuklarımız evde kalmasın. Çocukların gülüşünde hayat var’ etkinliğinde çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen ‘Bu tatilde çocuklarımız evde kalmasın. Çocukların gülüşünde hayat var’ etkinliğinde çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Köyceğiz’de hafta sonu devam eden etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendiler. Çocuklar okuldaki ilk yarıyılın yorgunluğunu eğlenerek attı. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen eğlencede sihirbaz şov, karaoke parti, parmak kukla tiyatrosu, yüz boyama, ödüllü yarışmalar ve palyaço yer aldı. Ayrıca çocuklara hediyeler sunuldu ve ikramlar yapıldı. Tüm etkinlikler çocuklara ücretsiz olarak sunuldu. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri unutulmaz bir hafta sonu yaşadı. Düzenlenen etkinliğe Ortaca, Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz çevresinden yoğun katılım gerçekleşti.