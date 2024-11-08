Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ara tatile giren çocuklar, ’Arkadaşım Ben Geldim’ isimli tiyatro oyunu ile sanatla buluşacak.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda öğrencilere ücretsiz müzikli danslı çocuk oyunu ‘Arkadaşım Ben Geldim’ adlı tiyatro sunulacak. Sinema Oyuncusu Gülnihal Demir ve Nuri Yiğit’in rol aldığı tiyatro oyununun gösterimi Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda 11 Kasım 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek. ‘Arkadaşım Ben Geldim’ adlı oyun saat 14.00 ve 16.00’da iki seans olarak sunulacak. Girişimleriyle tiyatroyu çocuklarla buluşturacak olan Aycan Türk; “Geleceğimiz olan çocuklarımıza ara tatil hediyesi sunmak istedim. Çocuklarımız tiyatro seyrederek hem eğlenecek, hem de öğrenecek. Öğrencilerimize okul hayatlarında başarılar dilerim” dedi.