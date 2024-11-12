Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gençler bir iyilik bir fidan için pedal çevirerek farkındalık oluşturdular.

Köyceğiz İlçe Müftülüğünce, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmeleri, sosyalleşmeleri ve toplumsal dayanışmalarının pekiştirilmesi amacıyla sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetler kapsamında Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlerle birlikte bir iyilik bir fidan için pedal çevirip adım attılar. Gençlik Koordinatörü Rauf Evleksiz ve Erkanlar Camii İmam-Hatibi Erdal İslamoğlu ile birlikte gençler pedal çevirip akabinde Erkanlar Camii bahçesi ile İmam-Hatip Ortaokulu bahçesinde fidanları toprakla buluşturdular.