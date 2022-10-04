Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu’nda Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı açılarak hizmete sunuldu.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu’nda Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı açılarak hizmete sunuldu.

Bin adet Bilişim Teknolojileri Laboratuarı, Fatih Projesi çerçevesinde kuruldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, “Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu’nda kurulan Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı, hem öğrencilerimizin yeni teknolojilerle donanmış bir topluma hazırlanmalarını hem de öğrenme ortamlarını zenginleştirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerin interaktif eğitim yoluyla Bilişim Teknolojileri Laboratuvarından yararlanarak, okulda öğrendikleri bilgileri etkin bir şekilde pekiştirebilmelerine, vakitlerini boş geçirmek yerine bir projenin parçası olarak ürün verebilmelerine olanak sağlayacaktır. Bilgisayara yüklenen programlar vasıtasıyla zeka oyunları oynayabileceklerdir. Öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ın, Zeytinalanı Şeyh İlkokulu ve Zeytinalanı Şeyh Ortaokuluna ziyaretinde Okul Müdürü Kamil Çetin okul hakkında bilgiler verirken, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirildi.